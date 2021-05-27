شاهد: مئات الفلسطينيين من قطاع غزة يصطفون في طوابير للحصول على المساعدات المصرية

اصطف مئات الفلسطينيين في قطاع غزة الخميس، في طوابير من أجل الحصول على حصص من المساعدات المصرية التي وصلت إلى القطاع المحاصر قبل أيام.

وتلقى سكان القطاع والعائلات المحتاجة ومن تضررت منازلهم خلال موجة القتال الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، الأرز ومواد غذائية أخرى.

ووزعت المساعدات المصرية في صناديق من الكرتون زينت بالعلمين المصري والفلسطيني.

وأرسلت السلطات المصرية مساعدات للقطاع، وكانت عبارة عن 130 شاحنة محملة بأكثر من 3 آلاف طن من المواد الغذائية الجافة والخضروات والدواجن وفاكهة، إضافة إلى السجاد والأغطية والمطهرات وكمامات طبية وملابس وأدوية إلى قطاع غزة، عبر بوابات معبر رفح البري بشمال سيناء.

وتعد قافلة المساعدات هذه، التي دخلت يوم الأحد إلى قطاع غزة، الأضخم منذ سنوات.

وأسفرت الحرب التي استمرت 11 يوما بين إسرائيل وحركة حماس عن وفاة 279 فلسطينيا، بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا وجرح 8900 أخرين.

وأدى القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة إلى تدمير ألآف المنازل وإلحاق أضرار جسيمة بمئات البنايات الأخرى وتخريب عدد كبير من المحلات التجارية، إضافة إلى تضرر شبكات الكهرباء والبنى التحتية.

وتشرف وزارة الرعاية الاجتماعية التابعة لحركة حماس على عملية توزيع المساعدات الغذائية في مدرسة بالقرب من مقر الوزارة التي تضررت جراء غارة جوية إسرائيلية خلال الحرب.