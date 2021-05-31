ماكرون وميركل ينتظران توضيحات من واشنطن بشأن التجسس على حلفاء أوروبيين

دعا إيمانويل ماكرون وأنغيلا ميركل الولايات المتحدة والدنمارك الإثنين إلى تقديم توضيحات بشأن المزاعم عن تجسس على بعض المسؤولين الأوروبيين من بينهم المستشارة الألمانية.

وقال الرئيس الفرنسي إثر اجتماع وزاري فرنسي ألماني "هذا غير مقبول بين حلفاء، وغير مقبول أيضا بين حلفاء وشركاء أوروبيين". وأضاف "إنني متمسك برابط الثقة الذي يوحد الأوروبيين والأمريكيين" و"لا مكان بيننا للشكوك. لهذا السبب فإن ما ننتظره هو الوضوح الكامل. لقد طلبنا أن يقدم شركاؤنا الدنماركيون والأمريكيون كل المعلومات حول هذه التسريبات وهذه الوقائع الماضية، ونحن ننتظر هذه الأجوبة".

وقالت ميركل "لا يمكنني إلا أن أؤيد تصريحات أيمانويل ماكرون. لقد شعرت بالاطمئنان لكون الحكومة الدنماركية، وبين أعضائها وزيرة الدفاع، قد أعلنت أيضا بوضوح شديد ما موقفها من هذه الأمور (...) إنه أساس جيد ليس لتوضيح الوقائع فحسب بل أيضا لارساء علاقات من الثقة".

وفي تقرير استقصائي الأحد، كشفت هيئة الإذاعة الدنماركية العامة بالتعاون مع العديد من وسائل الإعلام الأوروبية الأخرى أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تنصتت على كابلات الإنترنت الدنماركية تحت الماء من 2012 إلى 2014 للتجسس على كبار السياسيين في ألمانيا والسويد والنرويج وفرنسا.