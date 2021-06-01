شاهد: مخطوطات نادرة مكتوبة بخط يد نيوتن في مزاد علني في لندن بقيمة تفوق مليون دولار

تعرض مخطوطات مكتوبة بخط اليد لإسحق نيوتن، أحد أعظم العقول العلمية في التاريخ، في مزاد علني في لندن، بحسب ما قالته دار كريستيز للمزادات يوم الثلاثاء 1 يونيو / حزيران.

ومن المتوقع أن تباع هذه الصفحات التي تحتوي على مراجعات منقحة لإسحق نيوتن "برينسيبيا" الشهر المقبل مقابل ما بين 600 ألف و900 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 850 ألف و1.3 مليون دولار.

وقد بيع كتاب "المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية" لنيوتن، الذي نشر في عام 1687، في مزاد علني مقابل 3.7 مليون دولار في عام 2016. وهو كتاب يحتوي على قوانين الجاذبية والحركة ويعتبر نقطة تحول علمية مهمة.

قال توماس قال توماس فينينغ، رئيس قسم الكتب والمخطوطات في دار كريستيز في لندن، إن الكتاب "أعاد ابتكار فهمنا للكون".

وتتضمن الصفحة ونصف الملاحظات للطبعة الثانية المخطط لها تعليقات ومخططات لعالم الرياضيات والفلك الإسكتلندي ديفيد جريجوري. فقد التقى العالمان وتراسلوا أثناء عمل نيوتن على مراجعة "المبادئ الأساسية" في تسعينيات القرن التاسع عشر.

وعندما كان فينينغ يعمل على المراجعات، قال إن نيوتن كان "من أعظم العقول التي شهدها العالم على الإطلاق".

وأضاف: "يمكننا أن نرى ذلك في العمل الذي قدمه من خلال سرعة وقيمة الأفكار التي كان يقوم بتدوينها".

قال كيث مور، أمين المكتبة في الجمعية الملكية، وهي نادي العلماء الذي كان نيوتن رئيسا له في القرن الثامن عشر، إن غريغوري "واصل حوارا مكتوبا مع نيوتن إذ التقى به وأسفرت هذه الشراكة، تقريبا، بين الاثنين في صقل تفكير نيوتن".

تخلى نيوتن في النهاية عن المراجعات، لكنه أنتج في النهاية إصدارا جديدا في عام 1713. ومن المفترض أن تنشر هذه الوثيقة في دار كريستيز في لندن في 8 يوليو / تموز.

قال فينينج: "ما يبحث عنه جامع المخطوطات الأصلية هو أعظم العقول في التاريخ الذين يتحدثون عن أعظم إنجازاتهم. فمن النادر جدا أن تحصل على هذا المزيج. وهذا ما تقدمه لنا هذه المخطوطة بالذات".