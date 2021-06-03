الملكة إليزابيت الثانية تستقبل بايدن بعد قمة مجموعة السبع هذا الشهر

أعلن قصر باكينغهام الخميس أن الملكة اليزابيث الثانية ستستقبل حضورياً الرئيس الأميركي جو بايدن في 13 حزيران/ يونيو بعد مشاركته في قمة مجموعة السبع في بريطانيا.

وقال إن الملكة ستلتقي الرئيس والسيدة الأميركية الأولى جيل بايدن في قصر ويندسور بغرب لندن حيث تقيم منذ بدء انتشار فيروس كورونا في بريطانيا في آذار/ مارس 2020.

تلقت الملكة اليزابيث جرعتين من اللقاح ضد كورونا وكانت تعقد غالبية لقاءاتها افتراضياً بما يشمل الاجتماعات مع السفراء الأجانب. وهذا أهم نشاط رسمي تقوم به منذ أن ترأست الافتتاح الرسمي للدورة البرلمانية في 11 أيار/ مايو الذي شكل أول ظهور علني لها منذ مراسم جنازة زوجها الأمير فيليب في نيسان/إبريل.

باستثناء ليندون جونسون، التقت الملكة كل الرؤساء الأميركيين خلال السنوات الـ 69 منذ اعتلائها العرش. وقد استقبلت سلف بايدن، دونالد ترامب خلال زيارة دولة مثيرة للجدل قام بها إلى بريطانيا في حزيران/ يونيو 2019.

ويأتي هذا اللقاء بمناسبة مجيء الرئيس الأميركي إلى انكلترا للمشاركة في قمة مجموعة السبع إلى جانب قادة ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا من 11 إلى 13 حزيران/ يونيو.

وستكون هذه القمة أيضاً بالنسبة للرئيس الأميركي الذي تولى مهامه في كانون الثاني/ يناير، أول نشاط رسمي له حضوريا في الخارج بعدما كان حد من تنقلاته بسبب انتشار الوباء.

وسيتوجه لاحقاً إلى بروكسل لحضور قمة قادة حلف شمال الأطلسي في 14 حزيران/ يونيو تليها قمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ثم إلى جنيف للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 16 حزيران/ يونيو.