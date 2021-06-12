الدول الفقيرة والناشئة لها نصيب في خطة بنى تحتية تنافس "طريق الحرير الجديد" خلال قمة مجموعة السبع

أقرت مجموعة السبع السبت خطة عالمية واسعة النطاق للبُنى التحتية موجهة إلى الدول الفقيرة والناشئة بمبادرة من الرئيس الأميركي جو بايدن، هدفها منافسة خطة "طرق الحرير الجديدة" الصينية.

وتسعى خطة "إعادة بناء العالم بشكل أفضل" لمساعدة هذه الدول على النهوض بعد وباء كوفيد-19 بالتركيز على المناخ والصحة والقطاع الرقمي ومكافحة التباين الاجتماعي، على ما أعلن البيت الأبيض في بيان.

ويعتبر جدول أعمال السبت، اليوم الثاني للقمة التي تتواصل حتى الأحد، مثقلا بالربامج. وستتوالى جلسات العمل المشتركة والاجتماعات الثنائية بوتيرة سريعة لقادة مجموعة السبع الذين سينضم إليهم نظراؤهم من كوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وأستراليا فضلا عن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش.

أما مشاركة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، فستكون افتراضية نظرا إلى الوضع الصحي الخطر في بلاده.

تبقى الاستجابة للجائحة إحدى أهم مسائل البحث بعدما رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة في افتتاح القمة "بالفرصة الرائعة" المتاحة "لاعادة البناء بشكل أفضل وعادل أكثر".

وبعد الوعود بالتبرع بلقاحات إلى الدول الفقيرة للجم الوباء بسرعة أكبر، يسعى القادة إلى إيجاد السبل لتجنب وقوع أزمة جديدة كهذه التي أسفرت عن وفاة 3,7 ملايين شخص في العالم.

وستوقع مجموعة السبع "إعلان كاربيس باي" الذي قدمته الحكومة البريطانية على أنه "تاريخي" ويتضمن سلسلة من الالتزامات للحؤول دون وقوع كارثة صحية جديدة.

ويشمل خفض المهل لتطوير اللقاحات والعلاجات والتشخيص وتعزيز الرقابة الصحية وبدء إصلاح لمنظمة الصحة العالمية بغية تعزيزها.

قال بوريس جونسون "أنا فخور بأن الديمقراطيات الرئيسية في العالم متحدة اليوم للمرة الأولى للعمل على ألا نكون غير جاهزين" لمواجهة أزمة صحية واسعة النطاق.

وقد يشمل النقاش أيضا مسألة تعليق براءات الاختراع للقاحات وهو موضوع شائك، بغية تسريع انتاجها. وتؤيد الولايات المتحدة وفرنسا هذا الأمر فيما تعارضه ألمانيا.

وستطغى الدبلوماسية أيضا على مباحثات السبت مع التطرق إلى مسألة الدفاع متعدد الأطراف وقضايا السياسة الدولية الأساسية التي ستفرد حيزا كبيرا للصين وروسيا.

وتثير النزعات الحمائية لبعض الدول في مواجهة الجائحة والتوتر المتعلق بشبكات الامداد المتمثل بالنقص العالمي في شبه الموصلات، قلق دول مجموعة السبع.

وينوي قادة هذه الدول تأكيد "قيمهم" المتمثلة بالديمقراطية الليبرالية مع أن ذلك "سيؤدي بالتأكيد إلى مواجهة مع روسيا ومع الصين في بعض الجوانب" على ما حذرت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الجمعة قبل افتتاح القمة.

ويطرح موضوع إيرلندا الشمالية أيضا خلال لقاء يبدو صعبا قبل الظهر بين بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أملا في إزالة التوتر الذي تلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وسيجري رئيس الوزراء البريطاني محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي حذر هذا الأسبوع من أن الاتفاقات الموقعة حول بريكست "غير قابلة للمراجعة" رغم عزم لندن بالعودة عن بعض الأحكام المرتبطة بإيرلندا الشمالة تثير قلق الوحدويين وتلقي بظلالها على اتفاقية السلام المبرمة العام 1998 بعد اضطرابات استمرت ثلاثة عقود.

ويلتقي قادة مجمعة السبع مساء حول حفلة شواء على شاطئ البحر في منطقة كورنويل.