أردوغان يعلن اكتشافا جديدا للغاز في البحر الأسود

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة اكتشاف كميات جديدة من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، يمكن أن تساعد تركيا في التخلص من اعتمادها على واردات الطاقة.

وكان أردوغان أعلن أيضا العام الماضي اكتشافا غازيا باحتياطات تقدر ب405 مليارات متر مكعب في ما يسمى حقل صقاريا، وهو أكبر اكتشاف من هذا القبيل في البحر الأسود.

ويأمل الرئيس التركي الشروع باستخراج الغاز من هذا الحقل وطرحه للمستهلكين، بالتزامن مع احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية عام 2023. وأشار أردوغان إلى أن أعمال الاستكشاف التركية الجارية في المنطقة، أسفرت أيضا عن اكتشاف حقل غاز جديد باحتياطي يقدر ب135 مليار متر مكعب.

وقال أردوغان خلال حضوره حفلا خاصا في مدينة زونغولداك المطلة على البحر الأسود، إن "الاكتشاف الجديد ل135 مليار متر مكعب من الغاز تم في بئر أماسرا-1". وتستهلك تركيا من45 إلى 50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي كل عام.

وحض محللون على توخي الحذر بشأن أهمية هذه الاكتشافات لأن التنقيب في أعماق البحار باهظ الكلفة، وغالبا ما يتبين ان الاحتياطيات أقل بكثير من حجم الاكتشاف الفعلي. و لم يتم نشر أي تدقيق مستقل حول حقل صقاريا حتى الآن.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا تعتزم استغلال الآبار المكتشفة دون أي مساعدة أو تمويل خارجي. وأثار تنقيب تركيا عن الغاز الطبيعي أزمة دولية العام الماضي، عندما بدأت العمل في مياه متنازع عليها، تطالب قبرص واليونان بالسيادة عليها.

وتراجع الاتحاد الأوروبي عن تهديده بتوسيع العقوبات المفروضة حاليا على أنقرة، بعدما سحبت تركيا سفينتها الاستكشافية الرئيسية من المنطقة، وبدأت محادثات غير رسمية مع اليونان بداية العام.