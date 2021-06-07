مجلس أوروبا يمنح صلاحيات موسّعة لوكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية

وافق المجلس الأوروبي الإثنين على منح تفويض "موسّع" لوكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية بالاعتماد على اللائحة المعدلة الخاصة باالأطر المؤسسة للوكالة.

ويهدف هذا النص الذي ينتظر موافقة البرلمان على مضامينه لاعتماده، إلى تعزيز صلاحيات الوكالة وتحسين عملها من خلال إجراءات أكثر "تاثيراً" بحسب ما جاء في البيان.

وفي 1 مارس/آذار من العام 2007، أطلق الاتحاد الأوروبي في فيينا وكالة معنية بالحقوق الأساسية للمساعدة في "معالجة العنصرية المتزايدة وعدم التسامح" ومنع أي دولة من الدول الأعضاء من التحول إلى ملاذ آمن لمروجي الكراهية أو المحرضين على العنف.

وترتكز اختصاصات الوكالة حسب ما نشر في موقعها على الإنترنت، على "المساعدة في حماية الحقوق والقيم والحريات المنصوص عليها في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، من خلال آلية تعتمد على جمع وتحليل القوانين والبيانات التشريعية"، فضلاً عن تقديم المشورة المستقلة الرامية إلى تنفيذ التشريعات المرتبطة بالدفاع عن الحقوق الأساسية".

وتتضمن لائحة الصلاحيات الجديدة التي صادق مجلس الاتحاد الأوروبي على مضامينها " توسيع مجال تعاون الوكالة مع هيئات الشرطة وأجهزة القضاء في ما يرتبط بالمسائل الجنائية، لمواءمة مضامينها مع معاهدة لشبونة".

ما هي الوكالة؟

وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية هيئة تابعة للاتحاد ومهمتها جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالحقوق الأساسية للإنسان. ومع ذلك، فهي تهدف إلى التركيز بشكل خاص على "المجالات الموضوعية في نطاق قانون الاتحاد الأوروبي" بشأن حماية حقوق الإنسان بشكل عام.