اعتقال المئات حول العالم في واحدة من "أكثر العمليات الأمنية تعقيداً" ضدّ الجريمة المنظمة

أعلنت الشرطة الأسترالية الثلاثاء أنّ الشرطة الدولية (إنتربول) نفّذت بالتعاون مع أجهزة أمنية في عشرات الدول عملية أمنية من "الأكثر تعقيداً في العالم" لمكافحة الجريمة المنظّمة حول العالم، مشيرة إلى أنّ عدد الذين اعتقلوا بفضل هذا لإنجاز في أستراليا ونيوزيلندا لوحدهما بلغ المئات.

وقالت الشرطة الفدرالية الأسترالية إنّ تحالفاً من وكالات أمنية، بينها مكتب التحقيقات الفدرالي، في عشرات الدول، تمكّن من الدخول إلى تطبيق يستخدمه عالم الجريمة المنظّمة، ممّا سمح للشرطة بالاطّلاع على رسائلهم المشفّرة وتنفيذ هذه الاعتقالات.

وكشفت أجهزة للشرطة من أستراليا ونيوزيلندا أنها كانت بالفعل تتحكم بأجهزة "أنوم" التي كان يستخدمها المجرمون للتواصل فيما بينهم بطريقة مشفرة، وذلك حول العالم.

وأطلق اسم "درع طروادة" على العملية التي سمحت لمحققين من 16 دولة من مراقبة أشخاص ينتمون إلى المافيا وتجار مخدرات وحتى خارجين عن القانون في المنطقة الآسيوية خصوصاً.

وفي أستراليا وحدها تمّ القبض على 224 شخصاً بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء سكوت موريسون.

وقالت مصادر صحافية أسترالية إن الشرطة نجحت في توزيع أجهزة "أنوم" على بعض المشتبه بهم. والمعروف أن هذه الأجهزة لا تحدد مكان حاملها، كما لا يمكن إجراء الاتصالات منها، بل فقط إرسال رسائل مشفرة، وهو ما دفع المجرمين حول العالم إلى اعتمادها.

وتقول وكالة فرانس برس إن مجرماً في مكان ما من العالم قد يتعرف إلى مجرم آخر بمجرّد أن يدرك أنه يستخدم تلك الأجهزة، التي حصلت على ثقة كبار رجال الجريمة المنظمة.