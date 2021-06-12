شاهد: الثلوج تغطي أستراليا وتتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 1200 منزل وشركة

أفادت وسائل إعلام محلية استرالية، أن موجة من البرد والثلوج اجتاحت أستراليا. ولفتت إلى أن سماكة الثلوج وصلت إلى حوالي 15 سنتيمترا (6 بوصات) في مدينة أورانج التابعة لولاية نيو ساوث ويلز والواقعة على بعد نحو 250 كيلومترا غربي سيدني، وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن ما يقرب من 1200 منزل وشركة.

وقال بعض السكان إنهم لم يروا مثل هذه الكميات من الثلوج منذ فترة طويلة.