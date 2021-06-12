بطولة العالم للجودو في المجر: اليابان تتربع على عرش المنافسات الفردية

شهد السبت، اليوم السابع والأخير للمنافسات الفردية من بطولة العالم للجودو التي تستضيفها بودابست المجرية عودة اليابان إلى القمة، حيث أكد كاغورا كوكورو أنه بطل العالم الوحيد للوزن الثقيل منذ 2003، ما يجعل اليابان تتفوق على جميع الدول الأخرى في هذه الفئة.

كوكورو الذي كان الرجل الأول الذي يفوز على المخضرم الفرنسي تيدي رينر منذ عشر سنوات خلال البطولة، واجه تامرلان باشاييف من الاتحاد الروسي في المباراة النهائية، وتغلّب عليه.

وكان "الرامي" باشاييف، كما يُعرف، قد واصل قبل مواجهة اليوم مسيرة غنية بالتمارين دامت أشهراً، حيث شارك في أول بطولة للعالم هنا في بودابست، وتمكن من التغلب على الشاب الجيوركي جيلا زالاشفيلي. غير أن ذلك لم يكن كافياً له، إذ حقق كوكورو نتيجة "وازا آري" وفاز بالميدالية الذهبية معيداً اللقب لليابان.

اليابان أيضاً حققت نتيجة ممتازة عند النساء.

كانت توماتا واكابا اليابانية الأولى التي تصل أيضاً النهائيات لفئة الوزن الثقيل حيث واجهت مواطنتها سارة أساهينا التي تأهلت بعدها مباشرة. وبعد إصابة قديمة، بدت واكابا في مواجهات اليوم أنها استعادت لياقتها، مسجّلة بعض النقاط عبر بعض الرميات وأظهرت للعالم أنها لا تزال تمتلك ما يلزم للفوز بالميدالية الذهبية.

النهائيُّ كان صعباً على الطرفين، حيث تبادلت اللاعبتان إلغاء النثاط. وفازت أساهينا بعدما تعرضت توميتا لضربة جزاء ثالثة. وكان أبرز ما يميز الروح الرياضية المؤثرة في العرض حين حملت أساهينا زميلتها المصابة خارج حلبة المواجهة.