شاهد: البرتغالي فونسيكا يفوز بلقب بطل العالم للجودو للمرة الثاني على التوالي في المجر

في اليوم السادس من بطولة الجودو العالمية المقامة في المجر كان المصارع البرتغالي خورخي فونسيكا في مهمة للدفاع عن لقبه العالمي، وفاز فونسيكا بأول لقب عالمي له قبل عامين في بطولة العالم للجودو في طوكيو.

وخاض فونسيكا جولات قوية إلى غاية بلوغه النهائي في فئة أقل من 100 كغ أين واجه الصربي ألكسندر كوكولج الذي حقق إنجازا ساحقا كذلك بتغلبه على المصنف الأول عالميا وهو الجورجي فارلام ليبارتيلياني في الأدوار الأولى.

وفي نهائي مثير جمع المصارعين الصربي والبرتغالي تمكن فونسيكا من التسجيل من نقطة وازا أري بإسقاط خصمه أرضا قبل أن ينفذ لاحقا حركة كو أوتشي غاري مسجلا إيبون مكنته من الفوز باللقاء وتحقيق لقبه العالمي الثاني على التوالي.

وسلم الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية الكازاخية الميداليات للفائزين.

وصرح فونسيكا عقب فوزه قائلا "عقب لقبي الأول، كنت في مستوى تصاعدي بعدها حدث لي تراجع في الأداء، كانت -مشاركتي في- بطولات أوروبا مروعة، لكنني تعلمت وتمكنت من العودة والفوز بهذا اللقب".

لدى السيدات عادت البطلة الفرنسية مادلين مالونغا للدفاع عن لقبها في هذه البطولة كذلك وأظهرت أداء رائعا في طريقها نحو مباراة الميدالية الذهبية.

وقابلت مالونغا في نهائي أقل من 78 كغ الألمانية آنا ماريا فاغنر التي استعرضت قدراتها الفنية والبدنية العالية، وهزمت فانغر المصارعة اليابانية أوميكي مامي في النصف النهائي.

وأحدث الألمانية المفاجئة في المبارة النهائية حيث تمكنت من إسقاط البطلة السابقة بحركة أوتشي ماتا في النتيجة الذهبية لتفوز بلقبها العالمي الأول.

وتسلمت فانغر ميداليتها الذهبية من قبل عضو اللجنة الأولمبية الدولية وبطل العالم ثلاث مرات في السباحة دانيال جيورتا.

كانت هذه نتائج اليوم السادس في انتظار اليومين الاخيرين من البطولة والتي ستشهد تنافس المشاركين من الوزن الثقيل على اللقب العالمي.