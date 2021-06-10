حجزت كرواتيا مقعدا لها بين أبطال لعبة الجودو في اليوم الخامس من بطولة العالم للجودو في المجر بفضل باربرا ماتيك

وقدمت باربرا ماتيك عروضا قوية في فئة أقل من 70 كغ، معيدة بذلك سيناريو فوزها ببطولة العالم للناشئين منذ ما يقرب من عقد.

وواجهت ماتيك في المباراة النهائية اليابانية أونو يوكو التي خاضت بدورها نزالات مثيرة في طريقها نحو النهائي باستخدامها لحركات أوتشي ماتا على البساط ضد منافساتها.

وكان النزال النهائي صعبا، ولكن قبل ثوان من نهاية الوقت الرسمي للنزال سجلت ماتيك نقطة وازا أري لتصبح بطلة العالم في الجودو.

وحصلت ماتيك على الميدالية الذهبية من قبل رئيس الاتحاد الدولي للسباحة حسين المسلم.

وقالت ماتيك عقب فوزها " ووضعت في ذهني أنني حاصلة على ميدالية عالمية، لقد قمت بعمل رائع، كل ما عليك فعله هو استحضار قلبك على البساط والقتال حتى النهاية."

في فئة أقل من 90 كغ كان نيكولوز شيرازاديشفيلي المصنف الأول عالميا في مهمة لاستعادة لقبه العالمي، ولم يكن مفاجئا وصول الإسباني إلى النهائي بأسلوب بارع في القتال.

والتقى نيكولوز بأوزبكي دافلات بوبونوف في النهائي الذي أظهر أيضا أداء قويا بعد فوزه على المجري توث كريزتيان في الدور نصف النهائي.

كان النزال النهائي بين شيرازاديشفيلي و بوبونوف مواجهة بين قوتين هجوميتين، وانتهت المواجهة عندما سجل شيرازاديشفيلي نقطة إبون من حركة أوتشي غاري تحت أنظار مدربه الذي انهمرت دموعه متأثرا بفوز تلميذه.

وسلمت وزيرة الرياضة في المجر توندي سابو نيكولوز ميداليته الذهبية

وصرح شيرازاديشفيلي عقب تتويجه قائلا "في كل مرة نحتاج فيها إلى التطور، هذه هي طريقة تفكيري، أنه يجب أن أتحسن، رغم فوزي لكن أريد أن أكون أفضل وأحسن أنا في أفضل حالاتي ولذلك فزت".

في نفس الفئة فاز السويدي ماركوس نيمان بالبرونزية، بعدما تغلب على الياباني ناغاساوا ليحقق أول ميدالية له في بطولة العالم.

فيما برز المصارع المجري توث في هذه البطولة والذي عاد ليفوز بالبرونز بعد فشله في الحصول على ميدالية له قبل 4 سنوات في نفس المكان.