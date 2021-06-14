بعد توتّر العلاقات بينهما مؤخرا.. ماكرون وإردوغان يلتقيان في مقر الناتو

التقى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاثنين في بروكسل نظيره التركي رجب طيب إردوغان بهدف "توضيح" مسائل عدة في الخلاف الفرنسي التركي خلال الأعوام الاخيرة، وفق ما أفاد الإليزيه.

واستمر الاجتماع الثنائي 45 دقيقة في مقر حلف شمال الاطلسي قبل البداية الرسمية لقمة الحلف، وقالت الرئاسة الفرنسية إنه كان "مكثفا وتناول مسائل في العمق".

وأوضح الإليزيه أن "الرئيسين أرادا مناقشة كل الموضوعات بعمق"، لافتا إلى أنهما أعربا عن "نية (إحراز) تقدم معا بالنسبة إلى سوريا وليبيا"، وهما موضوعان خلافيان بين البلدين.

وبحسب المصدر نفسه، ذكّـر ماكرون أيضا "بِـنيته (إجراء) توضيح استراتيجي بين الحلفاء حول القيم والمبادىء والقواعد داخل حلف الأطلسي".

عبّـرت فرنسا وتركيا عن مواقف متباعدة حول عدد من الملفات داخل الحلف، أبرزها دعم باريس لِأثينا في مواجهة تطلّع أنقرة لاستغلال موارد الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط وصولا إلى وقوع حادث بين سفينتين تركية وفرنسية في حزيران/يونيو 2020.

وصرح ماكرون الخميس للصحافيين "حين نكون أعضاء في منظمة واحدة، لا يمكن أن نقرر إجراء عمليات أحادية تتنافى ومصالح التحالفات التي بنيناها".

كذلك، تدهورت العلاقات بين البلدين بسبب خلافات حول سوريا وليبيا وأخيرا حول النزاع في ناغورني قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا.

في تشرين الأول/أكتوبر، شكك إردوغان في "الصحة الذهنية" لنظيره الفرنسي متهما إياه بشن "حملة كراهية" على الإسلام لدفاعه عن الحق في نشر رسوم كاريكاتورية تظهر النبي محمد ولخطابه في شأن الإسلام "الانفصالي" في فرنسا. وقال الإليزيه إنه "جرى توضيح (الموقف) حول الإسلام" خلال الاجتماع.

وفي ما يتصل بفابيان أزولاي الفرنسي المحكوم بالسجن 16 عاما من جانب القضاء التركي لحيازته مخدرات، طلب ماكرون من نظيره "السماح بعملية نقل سريعة" إلى فرنسا، وفق الرئاسة.