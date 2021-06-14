"نوفافاكس" تقول إن فعالية لقاحها ضد لكورونا تزيد نسبتها عن 90 بالمائة

قالت شركة نوفافاكس الأمريكية الإثنين إن لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة تزيد عن 90 في المئة بما في ذلك ضد المتحوّرات، وذلك بعد دراسة أجريت على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

وأضافت الشركة في بيان أن اللقاح "أظهر حماية بنسبة 100 في المئة ضد الأمراض المتوسطة والشديدة و90,4 في المئة في الإجمال" مشيرة إلى أن "الدراسة شملت 29,960 مشاركا في 119 موقعا في الولايات المتحدة والمكسيك لتقويم فعالية اللقاح وسلامته والمناعة التي يوفّرها".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نوفافاكس، ستانلي إرك، في تصريح لـ"أسوشيتيدبرس": "إن الكثير من جرعاتنا الأولى ستذهب إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وهذا كان هدفنا منذ البداية".

وبينما حصل أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة على جرعة واحدة على الأقل من لقاح "كوفيدـ19"، فإن نسبة من حصل على اللقاح في دول العالم الثالث، بمن فيهم أولئك الذي تلقوا جرعة واحدة فقط، لا يتجاوز الـ 1 بالمائة، وقد التزمت شركة نوفافاكس بتزويد الولايات المتحدة بـ 110 ملايين جرعة خلال العام المقبل وما مجموعه 1.1 مليار جرعة إلى البلدان النامية.

وبخلاف بعض اللقاحات المنافسة، لا يتطلب تخزين لقاح نوفافاكس المعروف رسميا باسم "إن في إكس-كوف 2373" في درجات حرارة منخفضة جدا.

وأوضحت الشركة أن لقاحها "يُخزن في 2 إلى 8 درجات مئوية، ما يسمح باستخدام قنوات سلسلة إمداد اللقاحات الحالية لتوزيعها". ومن الناحية النظرية على الأقل، يعني هذا الأمر أن نقل الجرعات سيكون سهلا في البلدان ذات البنى التحتية الصحية الأقل تطورا.