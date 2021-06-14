إيران توافق على استخدام أول لقاح مضاد لكوفيدـ19 تم تطويره محليا

وافقت إيران على الاستخدام الطارئ لأول لقاح لفيروس كورونا تم تطويره محليا، بحسب التلفزيون الحكومي، والذي يمكن أن يقرب الدولة الأكثر تضررا في المنطقة من تلقيح مواطنيها ضد مرض كوفيدـ19.

وقد تمت الموافقة على التصريح الطارئ، بعد أن واجهت البلاد مشاكل تتعلق باستيراد لقاحات كافية.

وجاء في تصريح لوزير الصحة الإيراني سعيد نمكي قوله، إنه صدر بالأمس الإذن باستعمال اللقاح الإيراني "كوفيران"، الذي صنعته شركة الأدوية الإيرانية "الشفا" انطلاقا من فيروس معطل، ثم شرعت في أول دراسة للسلامة والفعالية في أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقال نمكي إن لقاحا آخر انتجته إيران وكوبا بصفة مشتركة، سيضاف إلى حزمة اللقاحات في البلاد الأسبوع المقبل.

وكانت الأبحاث المحلية المتعلقة باللقاح اكتسبت أهمية عاجلة ، في وقت قال مسؤولون إيرانيون إن العقوبات الأمريكية الشديدة ستعيق جهود التطعيم الجماعي في إيران.

ولدى إيران سبل للوصول إلى اللقاحات من خلال مشاركتها في مبادرة "كوفاكس" الدولية لتوزيع اللقاحات على البلدان، بقطع النظر عن ثرواتها، إلا أن البنوك الدولية والمؤسسات المالية تحجم عن التعامل مع إيران خشية العقوبات الامريكية.

وبموجب قواعد "كوفاكس" يمكن لإيران أن تطلب حدا أقصى من الجرعات، لتطعيم نصف سكانها البالغ عددهم 82 مليون نسمة.