المفوضية الأوروبية تعلن تلقي أكثر من 300 مليون شخص جرعة من لقاح كورونا داخل التكتّل

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الثلاثاء، إن 300 مليون شخص داخل دول الاتحاد الأوروبي تلقوا على الأقل جرعة من لقاح كورونا. وكتبت فون دير لايين على حسابها على تويتر "كل يوم نقترب أكثر من تحقيق هدفنا المتمثل في الحصول على جرعات كافية لتلقيح 70٪ من البالغين في الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل".

وأوضحت فون دير لايين، في وقت سابق ، أن أكثر من 50% من مواطني التكتل البالغين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح. كما كانت أعلنت أيضا أن الاتحاد الأوروبي يعتزم التبرع بمئة مليون جرعة على الأقل من لقاحات مضادة لفيروس كورونا للمبادرة العالمية لتقاسم اللقاحات "كوفاكس"، بحلول نهاية العام.

وبرنامج "كوفاكس" هو مبادرة تدعمها منظمة الصحة العالمية لتقديم لقاحات مضادة لفيروس كورونا لأكثر الأشخاص احتياجا في العالم، غير أن البرنامج لم يقدم لغاية الرابع من شهر حزيران/يونيو الجاري لـ129 بلدا ومنطقة حول العالم سوى ما يقرب من 80 مليون جرعة، وهو رقم أدنى بكثير مما كان متوقع.

كما قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي خلال كلمته أمام قمة الصحة العالمية الافتراضية التي نظمتها روما بالتعاون مع المفوضية الأوروبية قبل عدة أسابيع: إنه "تم إعطاء ما يقرب من 1.5 مليار جرعة من اللقاحات، في أكثر من 180 دولة حول العالم، 0.3 بالمائة منها في البلدان منخفضة الدخل، في حين أن البلدان الأكثر ثراء استخدمت ما يقرب 85 بالمائة منها".

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستيكس أنه تم السبت الماضي تجاوز عتبة 30 مليون فرنسي تلقوا جرعة واحدة على الاقل من اللقاح المضاد لكوفيد-19، داعيا الى "كسب المعركة ضد الفيروس". وقال كاستيكس "الهدف تحقق. شكرا لجميع المستنفرين من أجل التلقيح".