إردوغان: أبلغت بايدن بأن تركيا لن تتخلى عن منظومة صواريخ إس-400 الروسية

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال إنه أبلغ نظيره الأمريكي جو بايدن في أول لقاء بينهما بأن بلاده لن تغير موقفها إزاء منظومة إس-400 الروسية للدفاع الصاروخي، والتي فرضت واشنطن عقوبات على أنقرة جراءها.

وبدا بايدن وإردوغان متفائلين بعد محادثاتهما المباشرة يوم الإثنين، على الرغم من أن الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي لم تعلنا عن أي تقدم كبير في خلافات منها منظومة إس-400 وسوريا وقضايا أخرى.

وفي حديثه للصحفيين على متن رحلة جوية من أذربيجان، قال إردوغان أيضا إن تركيا يمكن أن تتولى "الكثير من المسؤوليات" في أفغانستان بعد الانسحاب المقرر للولايات المتحدة وحلف الأطلسي هذا العام، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة.