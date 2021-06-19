الممثل المصري محمد رمضان يشعل مواقع التواصل مرة أخرى والسبب "إهانة" ممثلة قديرة

اشتعل الشارع الفني المصري بالحديث عن الممثل محمد رمضان مرة أخرى وذلك بعدما صرحت الممثلة سميرة عبد العزيز بأنه "أهانها" لرفضها أداء دور والدته في مسلسل درامي تم إنتاجه منذ اكثر من عامين.

وقالت عبد العزيز إن رمضان نعتها بالـ"الشحاذة" وسخر من تدني أجرها مقابل أجره المرتفع. وأضافت في تصريح لصحيفة المصري اليوم: "فضحني بعدما رفضت تمثيل دور والدته... قال لي يا شحاذة أنا أحصل على 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه".

وبررت الممثلة المصرية عدم قبولها مشاركة رمضان التمثيل لرفضها نوعية الشخصيات التي يجسدها في أعماله وقالت: "ما يقدمه ليس فناً يعلم الأجيال الجديدة الأخلاق، بل يعلمهم، للأسف، الأخلاق السيئة والتعدي على الأهل والبلطجة".

وطبقاً لوسائل إعلام مصرية، العمل الفني الذي رفضته عبد العزيز هو مسلسل "ابن حلال" الذي تم إنتاجه عام 2018.

وأدى انتشار تصريحات الممثلة المصرية إلى خلق موجة من الغضب ضد رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أنها تأتي بعد منشورات سابقة للممثل المصري اعتبرها البعض مستفزة.

وعبر مستخدمون لموقع تويتر عن دعمهم لسميرة عبد العزيز ورفضهم لسلوك رمضان تجاهها.

#محمد_رمضان

شحاتة أنا باخد 20 مليون وإنتي بتاخدي 20 ألف جنيه"

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فعلا المال يطغي الناس على بعضها !!!

احذر وضيعا بيده مال #مساء_الخير — 🌿سليمان الذويخ 🍂 (@AlThowaikh) June 19, 2021

يا كثر مشاكلك يا #محمد_رمضان في النهاية مهما طلعت راح تهبط بتصرفاتك — ᴀʜᴍᴇᴅ ᴀʟ-ᴊᴀʙʀɪ (@a___ksa1) June 19, 2021

ودخل أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر على خط الأزمة باعتذاره من السيدة عبد العزيز على ما بدر من رمضان.

وأكد زكي في تصريحات للإعلام المصري أنه لم يكن له علم برسائل رمضان إلى الممثلة المصرية سوى بعد إعلانها عنها، وأضاف بأن الموقف لن يمر مرور الكرام دون إيضاح إذا ما كان مجلس إدارة النقابة سيتخذ إجراءات رسمية ضد رمضان أم لا.