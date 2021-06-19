فيديو: مقتل شخص في قصف لمركز للدفاع المدني السوري غرب حماة

قُتل رجل وأصيب ثلاثة آخرون في قصف لقوات النظام السوري والقوات الروسية الداعمة لها استهدف مركزا للإسعاف الطبي تابعا للدفاع المدني السوري اليوم السبت في بلدة قسطون غرب حماة.

وقال بيان تابع للدفاع المدني المعارض لنظام الرئيس بشار الأسد إن القوات الحكومية والروسية قصفت المركز "عن سبق إصرار وتعمد" ووصفت الحادث بالـ"جريمة الإرهابية".

وأظهر فيديو نشره الدفاع المدني، المعروف أيضاً باسم "الخوذات البيضاء"، حجم الدمار الذي لحق بمقرها جراء القصف.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن مقتل المتطوع خلال القصف.

وشهدت خطوط المواجهة بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة عودة للقصف خلال الأسابيع الماضية.

كانت المنطقة هادئة نسبيا منذ الاتفاق بين روسيا وتركيا على وقف إطلاق النار في مارس/آذار عام 2020، وهو الذي وضع حداً لهجوم سوري حكومي مدعوم من روسيا على آخر معاقل المعارضة المدعومة تركياً في سوريا.