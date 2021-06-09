مقتل جندي روسي وإصابة ثلاثة في انفجار في سوريا

قتل جندي روسي وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار استهدف آليتهم في سوريا، حيث تدعم قوات روسية الرئيس بشار الاسد، وفق ما نقلت الأربعاء وكالات أنباء روسية.

ونقلت الوكالات عن وزارة الدفاع معلومات مفادها، أنه "بعد الانفجار، قضى جندي روسي متأثرا بجروحه. ونقل ثلاثة كانوا برفقته في (الآلية) إلى مرفق طبي حيث تلقوا الرعاية اللازمة". وأوضحت وزارة الدفاع أنه لا خطر يهدد حياة الجرحى.

وبحسب الوزارة وقع الانفجار الأربعاء خلال التحقق من مسار دورية للشرطة العسكرية الروسية في محافظة الحسكة، في شمال شرق سوريا، وأوضحت أن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور الآلية المصفحة.

وتنشر روسيا في سوريا آلاف الجنود، لمؤازرة القوات المسلحة التابعة لنظام الرئيس بشار الأسد. وغيّر التدخل العسكري الروسي في سوريا في أيلول/سبتمبر 2015 مسار الحرب، وأتاح لنظام الاسد تحقيق انتصارات حاسمة، واستعادة أراضي كانت قد سيطرت عليها فصائل مسلحة وفصائل جهادية.

وفي آب/أغسطس 2020 قتل جنرال روسي وجرح عسكريان، في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور سيارتهم قرب دير الزور في شرق سوريا. وقبل أسابيع من ذلك، جرح ثلاثة جنود روس بسبب انفجار قنبلة، لدى مرور سيارتهم في شمال غرب سوريا، حيث كانوا يشاركون في دورية مشتركة مع القوات التركية.