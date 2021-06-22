ميركل تتلقى جرعة ثانية من لقاح موديرنا بعد جرعة أولى من استرازينيكا

تلقت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل جرعة ثانية من لقاح موديرنا ضد كوفيد-19 بعد تلقيها جرعة أولى من لقاح استرازينيكا، وفق ما أعلنت المستشارية الثلاثاء.

وقال متحدث باسم المستشارية لفرانس برس "نعم، نؤكد" أن ميركل تلقت أخيرا جرعة ثانية من لقاح موديرنا الأمريكي الصنع.

وتلقت ميركل البالغة 66 عاما، في 16 نيسان/ابريل جرعة أولى من لقاح استرازينيكا الذي علق استخدامه لفترة في ألمانيا بعد تسجيل العديد من حالات التجلط الدموي التي تسبب بها في أوروبا.

ونشر المتحدث باسمها على تويتر يومها صورة من شهادة التلقيح لإثبات تلقيها الحقنة. وينحصر استخدام استرازينيكا في ألمانيا بمن تجاوزوا ستين عاما، وقد تلقاه العديد من القادة الألمان بينهم الرئيس فرانك فالتر شتاينماير.

واختارت دول عدة بينها ألمانيا إعطاء جرعة ثانية من لقاح فايزر بايونتيك أو موديرنا بعد جرعة أولى من استرازينيكا.

وتلقى أكثر من نصف سكان ألمانيا، أي 42,5 مليون شخص، جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا فيما بات 23,6 مليونا (31,6 في المئة من التعداد السكاني) ملقحين تماما، بحسب أرقام نشرها معهد روبرت كوخ الثلاثاء.