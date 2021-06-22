بالفيديو روبوت لتجميل وطلاء الأظافر في وقت قصير وبدقة عالية

عرضت شركة تقنية ناشئة "كلوك ورك"، في سان فرانسيسكو، روبوت لطلاء الأظافر بفترة زمنية قصيرة ودقة هائلة.

تستغرق العملية حوالي عشر دقائق وتكلفتها أقل من عشرة دولارات.

توضع اليد داخل ما يشبه الصندوق، بينما تعمل أجهزة الاستشعار الدقيقة على تحديد مكان الظفر، ثم تستخدم خراطيش صغيرة من الطلاء، شبيهة بطريقة عمل الطابعة ثلاثية الأبعاد، ومتوفرة بمجموعة متنوعة من الألوان يتم اختيارها وفقا لذوق الشخص.

وتوضح رينوكا أبتي، وهي المديرة التنفيذية لشركة كلوك ورك والمؤسسة لها: "تلتقط الآلة مجموعة من الصور لإصبع الشخص وتنشأ خريطة ثلاثية الأبعاد للأصابع. ثم يتم إرسال الخريطة إلى الجزء المسؤول عن تحديد أطراف الظفر. ويمكنه فعل ذلك بدقة أقل من المليمتر ".

وتضيف أبتي أن تسويق الآلة الذكية سيعتمد على مباني المكاتب، أو في المجمعات السكنية أو في أمكان الانتظار العامة كالمطارات أو الصيدليات.