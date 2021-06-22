إصابة 20 فلسطينياً واعتقال 4 آخرين خلال اشتباكات مع إسرائيليين في حي الشيخ جراح

أصيب عشرون فلسطينياً واعتقل آخرون خلال مواجهات مع متطرفين إسرائيليين والشرطة، الليلة الماضية، في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، حيث كثّف حرس الحدود الإسرائيلي دورياته في المنطقة ومحيطها للحيلولة دون تجدد تلك المواجهات.

وذكرت مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، بالحجارة، وقاموا بإحراق منزل عائلة القاسم، وحال المستوطنون دون إخماد النيران في المنزل، وعلى إثر ذلك اندلعت مواجهات عمد خلالها الجنود الإسرائيليون على إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة 20 فلسطينياً.

وأضافت المصادر أن المستوطنين هاجموا بالحجارة سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني كانت قريبة من المكان، فيما قامت قوات الاحتلال برش سيارة أخرى تابعة للجمعية المذكورة بالمياه العادمة.

ومن جهتها، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أربعة فلسطينيين، بينهم قاصران بدعوى إلقاء قنبلة حارقة في الحي المذكور، مضيفة أن الشرطة الإسرائيلية قامت بتفريق الفلسطينيين بالهروات وألقت عليهم القنابل المسيلة للدموع مما أوقع إصابات في صفوف الفلسطينيين.

ويشهد حي الشيخ جراح منذ أواخر شهر نيسان/أبريل الماضي احتجاجات ضد أوامر إخلاء منازل السكان الفلسطينيين لصالح الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية، إذ يؤكد سكّان الحي أنهم يعيشون في هذه المنازل منذ أكثر من سبعين عاماً، في حين يزعم المستوطنون أنهم اشتروا الأراضي، من جمعيتين يهوديتين كانتا اشترتا الأرض منذ نحو قرن من الزمن، وبعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية في العام 1967، رفعت الجمعيتان اليهوديتان دعاوى إلى المحاكم الإسرائيلية لاستعادة الأراضي.