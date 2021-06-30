بالفيديو: جرافات إسرائيلية تدمر خط مياه رئيسي تعتمد عليه 12 قرية فلسطينية في الخليل

أظهرت مقاطع مصورة طرقا ترابية حفرتها جرافات إسرائيلية في 23 حزيران/ يونيو 2021 في الساعة السادسة صباحا، مدمرة بذلك خط مياه تعتمد عليه أكثر من 12 قرية فلسطينية للحصول على إمدادات المياه الرئيسية.

ويتراوح طول الطرق الترابيّة حوالي كيلومترين تصل بين خربة مسافر يطّا وبلدة يطّا في جنوب الخليل التي تعاني من ضغوط إسرائيلية قاسية تهدف إلى إرغام السكان الفلسطينيين مغادرة بيوتهم.

وبحسب منظمة بتسيلم لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، تقوم إسرائيل "مراراً وتكراراً بإغلاق طرق وإتلاف شبكات مياه في هذه المنطقة وذلك ضمن روتين تجبّر السّلطات بسكّان التجمّعات الفلسطينيّة في تلال جنوب الخليل وخاصّة تجمّعات منطقة مسافر يطّا؛ والهدف من ذلك هو إرغامهم على مغادرة منازلهم والرّحيل عن المنطقة."

ونشرت المنظمة الحقوقية بقيام جرافات إسرائيلية بهدم طريق آخر وإتلاف خط مياه كان يخدم 15 أسرة في قرية مسافر يطّا، 9 حزيران/ يونيو .

توسيع المستعمرات الإسرائيلية

وتعتبر العائلات الفلسطينية في المنطقة بأن الضغوط الاسرائيلية التي تجري ممارستها بأشكال مختلفة ضدهم لتنفيذ عملية "تطهير عرقي" لهم، بغرض توسيع مستعمرات إسرائيلية قائمة أو قيد الإنشاء.

ويقول رئيس مجلس قروي التواني، محمد ربعي، لوكالة "وفا" الفلسطينية:" إن الاحتلال حرم الأهالي من الكهرباء ودمر العديد من الخلايا الشمسية، وصعد من عمليات الهدم والتجريف، ومنع تنفيذ اي بنية تحتية ممكنه، وهي إجراءات وممارسات تندرج في سياق عملية الطرد والتهجير للسكان."