إسرائيل تعيد فرض وضع الكمامة في الأماكن المغلقة بعد ارتفاع في اصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الجمعة 25 يونيو/حزيران أنها ستعيد فرض وضع الكمامة في الأماكن المغلقة بعد ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلد تلقى أكثر من نصف سكانه جرعتين من اللقاح.

وقالت الوزارة في بيان "بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، سنعيد فرض وضع الكمامة ابتداء من ظهر الجمعة في جميع الأماكن غير المفتوحة باستثناء داخل المنزل".

وقالت الوزارة إن "الأطفال دون سن السابعة والأشخاص ذوي الإعاقة والذين يمارسون الرياضة معفون من التزام ارتداء الأقنعة في الداخل". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت حذر الثلاثاء من "تفش جديد" لفيروس كورونا بعد ازدياد عدد الإصابات اليومية المسجلة، وحث الإسرائيليين على إلغاء السفر وإعطاء اللقاح لأطفالهم تفاديا لتسارع العدوى.

وقال إن وضع الكمامات سيصبح إلزاميا من جديد غذا تجاوز عدد الإصابات الجديدة المئة يوميا. وتسجل في الدولة العبرية منذ الاثنين أكثر من مئة إصابة بكورونا يوميا. وسجلت اسرائيل الخميس 227 اصابة جديدة، وفقا لأحدث الارقام. وارجات اسرائيل الاربعاء موعد إعادة فتح حدودها أمام السياح الملقّحين ضد فيروس كورونا.