الكويت تسمح برحلات مباشرة إلى عدة دول اعتبارا من أول يوليو

ذكر مكتب التواصل الحكومي في الكويت الإثنين أن مجلس الوزراء سمح بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى 12 بلدا اعتبارا من الخميس أول يوليو/تموز المقبل.

وتضم القائمة بريطانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، والنمسا، وإسبانيا، وهولندا، واليونان، وسويسرا، وقرغيزسان، والبوسنة والهرسك.

بالتالي، يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

ومنذ بدء تفشي وباء كوفيدـ19 في الكويت، سارعت الدولة إلى اتخاذ قرارات مختلفة على رأسها إغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية وفرض إجراءات صارمة، فيما تستكمل نضالها لمواجهة الفيروس باستخدام اللقاح.

ووضعت الكويت منهجية تعطي متلقي الجرعتين شهادة صحية تصدر عن وزارة الصحة تساعده على السفر التي سيكون شرط الدخول إليها إبراز شهادة التحصين ضد الفيروس.

ومن الضروري تسجيل القادمين إلى مطار الكويت الدولي في منصة "كويت مسافر" وتطبيق ”شلونك“.

كذللك يجب تقديم شهادة اختبار "بي سي آر" مدتها 72 ساعة لجميع المسافرين فور وصولهم للمطار قبل صعود الطائرة تثبت سلبية الإصابة سواء كان الراكب محصنا باللقاح أو لم يأخذ اللقاح.