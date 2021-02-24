فيديو| رقص على أنغام مايكل جاكسون ضدّ الانقلاب في ميانمار

تظاهر بعض من سكان عاصمة ميانمار الاقتصادية رانغون اليوم الثلاثاء بالرقص وغناء الأناشيد المناهضة للانقلاب العسكري الذي تمّ في الأول من فبراير - شباط الجاري.

وتظهر لقطات فيديو صورها الصحفي يان ناينغ المحتجين وهم يؤدون روتين الرقص الذي اشتهرت به أغنية الفنان الأميركي الراحل مايكل جاكسون "إنهم حقاً لا يهتمون بنا".

وتواصلت الثلاثاء المظاهرات في مختلف أنحاء البلاد رغم أن رانغون شهدت تعبئة أقل من الأيام السابقة.

ويتعرض العسكريون المسؤولون عن الانقلاب في ميانمار لضغوط أكثر من أي وقت مضى مع تنديد مجموعة السبع الثلاثاء بالعنف غداة اعتماد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة وتظاهرات كانت بين الأكبر منذ الانقلاب.

حتى الآن قتل ثلاثة متظاهرين وكذلك رجل كان يقوم بدورية لتجنب الاعتقالات في حيه في رانغون.

ومنذ الانقلاب تم اعتقال أكثر من 680 شخصا أو وجهت اليهم التهم أو أدينوا بحسب منظمة غير حكومية تقدم مساعدة للسجناء السياسيين، ولا يزال جميعهم تقريباً في السجون.