عواصف رعدية عنيفة تضرب أجزاء من أوروبا وموجات حرّ في المجر

منذ بداية الأسبوع الجاري، تعرضت بعض المناطق في أوروبا لموجة حر شديدة مع ارتفاع درجات الحرارة كما هو الحال في إسبانيا والمجر، التي أعلنت حالة الطوارىء في حين عرفت مناطق أوروبية أخرى، عواصف مصحوبة بسحب وبهطول أمطار غزيرة ضربت سويسرا وألمانيا وشرق فرنسا.

أما سويسرا، فبعد أن عرفت عواصف رعدية شديدة، تعرضت مناطق بالبلاد مرة أخرى لسوء الأحوال الجوية مساء الاثنين مما تسبب في أضرار جسيمة ضربت مناطق مختلفة من سويسرا. وذكرت وسائل إعلامية أن خمسة جرحى أصبوا جراء سوء الأحوال الجوية كما أن ستة أطفال أصيبوا بجروح طفيفة جراء العواصف أيضا.

في حين، ضربت عواصف رعدية عنيفة مصحوبة بأمطار غزيرة، ألمانيا. وكانت النتيجة: أن غمرت مياه الفيضانات العديد من أنفاق المترو ومحطات القطارات يوم الثلاثاء في الضواحي من مدينة شتوتغارت وبشكل خاص في محطة النقل المركزية، مما أدى إلى شل حركة المرور.

في فرنسا، لا تزال حوالي عشرين مقاطعة في شمال شرق البلاد تضعها هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية في حالة تأهب قصوى حتى مساء الأربعاء.

وفي روسيا، تسربت المياه إلى مترو موسكو وسُجلت أضرار جسيمة في بعض شوارع المدينة. كما أسقطت الرياح القوية التي رافقت الأمطار الأشجار واللوحات الإعلانية.

أما إسبانيا من بين الدول المعرضة لارتفاع درجات الحرارة فى هذه الأيام والتى تصل الى 46 درجة مئوية ، وهى درجة لم تصل إليها منذ 2017 . أما المجر، فقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن وضع البلاد في حال تأهب قصوى باحتمال ارتفاع درجات الحرارة حتى اليوم الأربعاء إلى 40 درجة مئوية.