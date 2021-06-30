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الولايات المتحدة الأمريكية

وفاة وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد الذي قاد حربي بلاده في أفغانستان والعراق

بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
دونالد رامسفيلد وهو يجلس على المنصة خلال حفل وداع على شرفه في البنتاغون في واشنطن، الجمعة 15 ديسمبر 2006
دونالد رامسفيلد وهو يجلس على المنصة خلال حفل وداع على شرفه في البنتاغون في واشنطن، الجمعة 15 ديسمبر 2006   -   حقوق النشر  AP Photo
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توفي وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد، الذي قاد حربي بلاده في أفغانستان والعراق خلال رئاسة جورج دبليو بوش، عن 88 عاما في ولاية نيو مكسيكو، حسبما أعلنت عائلته الأربعاء.

وقالت العائلة في بيان إن "التاريخ قد يذكره لإنجازاته الاستثنائية خلال ستة عقود من الخدمة العامة، لكن للذين عرفوه بشكل أفضل ... سنتذكر حبه الراسخ لزوجته جويس وعائلته وأصدقائه، والنزاهة التي اتسمت بها حياته المكرسة للوطن".

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