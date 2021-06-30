وفاة وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد الذي قاد حربي بلاده في أفغانستان والعراق

توفي وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد، الذي قاد حربي بلاده في أفغانستان والعراق خلال رئاسة جورج دبليو بوش، عن 88 عاما في ولاية نيو مكسيكو، حسبما أعلنت عائلته الأربعاء.

وقالت العائلة في بيان إن "التاريخ قد يذكره لإنجازاته الاستثنائية خلال ستة عقود من الخدمة العامة، لكن للذين عرفوه بشكل أفضل ... سنتذكر حبه الراسخ لزوجته جويس وعائلته وأصدقائه، والنزاهة التي اتسمت بها حياته المكرسة للوطن".