السعودية تعلن ضبط أكثر من 4.5 مليون قرص كبتاغون في شحنة برتقال دون ذكر المصدر

ذكر التلفزيون الرسمي السعودي يوم الأربعاء، أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أحبطت محاولة لتهريب أكثر من 4.5 مليون قرص أمفيتامين، التي تعرف محليا باسم كبتاغون، إلى المملكة مخبأة في شحنة برتقال.

ولم يذكر التقرير الذي صدر عن التلفزيون السعودي مصدر المواد المخدرة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت السلطات السعودية أنها أحبطت محاولة تهريب 14.4 مليون قرص أمفيتامين من لبنان وذلك بعد شهرين من حظر استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية مشيرة إلى زيادة تهريب المخدرات.

وذكر تقرير سابق لوكالة الأنباء السعودية، بأن المديرية العامة لمكافحة المخدرات وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي ضبطت الأقراص التي كانت مخبأة داخل شحنة ألواح حديدية.

وفي أبريل/ نيسان، قالت الرياض إن شحنات الفاكهة من لبنان استخدمت لإخفاء المخدرات مشيرة كمثال إلى شحنة من الرمان قالت إنه تم تفريغها وتعبئتها بأقراص الكبتاغون وهو نوع من الأمفيتامين.

وأوضح رئيس نقابة مصدّري ومستوردي الفاكهة والخضار نعيم خليل حينها، إن شحنة الكبتاغون التي أعلنت السعودية ضبطها، "ليست لبنانية بل مرّت بالترانزيت من سوريا".

ودعت السلطات اللبنانية السعودية إلى إعادة النظر بقرارها منع دخول الفواكه والخضار اللبنانية إليها بعد ضبط أكثر من 5,3 ملايين حبة كبتاغون مُخبأة ضمن شحنة من الرمان.

ولم يتضح متى سينتهي الحظر.