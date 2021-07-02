فيديو: مطاردة خطيرة بين قوات خفر السواحل الليبية وقارب ينقل مهاجرين في المتوسط

اعترفت البحرية الليبية بأن سفينة تابعة لقوات خفر السواحل أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه مركب كان يقل مهاجرين بعد مطاردة في البحر الأبيض المتوسط بهدف منعه من التوجه إلى أوروبا.

ونشرت البحرية الليبية الخميس بياناً جاء فيه أنها تدين أي عمل "ينتهك القانون المحلي والدولي" وهددّت بأنها ستحاسب المسؤولين عن الأمر. وأضاف البيان أن المركب وضع حياة المهاجرين في خطر خلال عملية المطاردة.

وكانت مجموعة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية، نشرت مقطع فيديو الخميس تم تصويره من طائرة مروحية يصوّر سفينة تابعة للبحرية الليبية وهي تطارد بسرعة كبيرة قارباً خشبياً أزق اللون (بمحرك صغير) وعلى متنه نحو 24 شخصاً.

وتمكنُ رؤية عناصر الأمن الليبيين يطلقون النار بالقرب من القارب خلال عملية المطاردة (تحديداً في الثانية الأولى من الفيديو) التي حدثت في المياه الإقليمية التابعة لمالطا.

وتقترب السفينة الليبية من القارب حتى يكاد يصطدم به عدّة مرات كما يظهر في الفيديو أعلاه.

ويدرب الاتحاد الأوروبي ويدعم ويساعد خفر السواحل في ليبيا من أجل رصد ومنع المهاجرين من العبور في الجزء الوسطي من البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا.

ومات ما لا يقل عن 723 مهاجراً خلال عبور البحر منذ بداية 2021 بحسب أرقام أممية، بينما أوقفت القوات البحرية الليبية نحو 15000 رجل وامرأة وطفل وتمّت إعادتهم إلى السواحل الليبية خلال الفترة نفسها.

وفي البيان تعهّدت قوات خفر السواحل الليبية بمتابعة مهمتها بالاستمرار بـ"إنقاذ حياة المهاجرين وضبط السواحل الليبية ضمن أطر القوانين الدولية والمعايير الإنسانية".