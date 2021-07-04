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هايتي

تحطم طائرة خاصة في هايتي يخلّف 6 قتلى

بقلم:  يورونيوز مع رويترز
عمال الإنقاذ ينتشلون جثثًا من طائرة تابعة للأمم المتحدة تحطمت في باي بوري، هايتي، السبت 10 أكتوبر 2009
عمال الإنقاذ ينتشلون جثثًا من طائرة تابعة للأمم المتحدة تحطمت في باي بوري، هايتي، السبت 10 أكتوبر 2009   -   حقوق النشر  AP Photo/Diev-nalio- Chery
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ذكرت تقارير إعلامية وجماعة تبشير أن جميع ركاب طائرة خاصة وعددهم ستة منهم مبشران أمريكيان قد لقوا حتفهم في تحطم الطائرة في هايتي جنوب غربي العاصمة بورت أو برنس.

وذكرت صحيفة ميامي هيرالد الأمريكية نقلا عن بيان لمكتب الطيران المدني الوطني أن الطائرة تحطمت وهي في طريقها من مطار في بورت أو برنس إلى مدينة جاكميل الساحلية بجنوب هايتي.

ولم يتسنَّ لرويترز التحقق من صحة التقرير على نحو مستقل. ولم يُعرف بعد سبب الحادث.

وذكرت مؤسسة "جوسبل تو هايتي" التي مقرها أمريكا في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك أن اثنين من أعضائها هما ترنت هوستلتر (35 عاما) وجون ميلر (43 عاما) قتلا في تحطم الطائرة.

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ولم ينشر المسؤولون في هايتي بعد أسماء الأربعة الآخرين.