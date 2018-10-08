أقيمت مستشفيات ميدانية في مدينة بورت دي بيه في عاصمة إدارة الشمال غربية في هايتي، وقال مسؤول محلي إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في بورت دي بيه على الساحل الشرقي قرب مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجة، والذي وقع على عمق 11.7 كيلومتر، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي.
زلزال يضرب مدينة الموز والبن في هايتي مخلّفا عشرات القتلى والجرحى
زلزال يضرب مدينة الموز والبن في هايتي مخلّفا عشرات القتلى والجرحى
وكان الزلزال قد ضرب المنطقة الواقعة شمالي الدولة الكاريبية على بعد 175 كم من العاصمة بورت او برنس، في ساعة متأخرة من مساء السبت (6 تشرين الأول) ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 150 آخرين، وقد سارعت منظمات الإغاثة إلى تقديم المساعدة للسكان في أكثر المناطق تضرراً في البلد الفقير بمنطقة الكاريبي.
وقالت السلطات إن أربعة آخرين لقوا حتفهم في بلدة جروس مورني والمناطق الواقعة حولها باتجاه الجنوب، من بينهم امرأة توفيت إثر إصابتها بأزمة قلبية عقب الزلزال.
ولقي شخص آخر حتفه في بلدة تشانسولم، إثر انهيار منزل بينما توفي آخر في سانت لويس دو نورد.
وانتشرت فرق الإنقاذ لمساعدة السكان فيما زال الكثير منهم يعاني من أثر الصدمة جراء زلزال مدمر وقع عام 2010.
وقال ممثل للحكومة المحلية إن 152 شخصاً أصيبوا في بورت دي بيه وتم نقل أكثر الحالات الحرجة جوا إلى العاصمة بورت أو برنس لتلقي العلاج. بينما أصيب ثلاثون آخرون في غروس مورني.
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ويُعدّ الزلزال الذي ضرب هايتي أحد أقوى الزلازل التي شهدها هذا البلد الواقع في بحر الكاريبي، منذ وقوع الزلزال الذي بلغت قوته سبع درجات قرب بورت أو برنس عاصمة هايتي في 2010 ما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى.
وتشتهر مدينة بورت دي بيه بكونها مصدراً كبيراً لإنتاج الموز والبن، وقد أسسها الفرنسيون عام 1665، ويبلغ تعداد سكانها نحو نصف مليون نسمة.