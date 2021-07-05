انتشال جثة 21 شخصا وإنقاذ 50 آخرين بعد غرق زورق مهاجرين قبالة الساحل التونسي

قال مسؤول تونسي اليوم الإثنين إن خفر السواحل انتشل 21 جثة وأنقذ 50 بعد غرق زورق مهاجرين قبالة سواحل صفاقس، في ثاني حادث خلال يومين.

وأفاد حسام الدين جبابلي، المتحدث باسم خفر السواحل، أن "21 جثة لمهاجرين انتشلت بعد غرقهم في الرابع من تموز/يوليو، فيما تم إنقاذ 50 آخرين".

وأضاف "ضمن مجهودات تونس لمراقبة حدودها، تمكنت القوات أيضا من إحباط عشر عمليات هجرة في الأيام الفارطة وإنقاذ 158 مهاجرا".

وغرق يوم السبت ما لا يقل عن 43 مهاجرا قبالة سواحل مدينة جرجيس التونسية لدى محاولتهم عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا وتم إنقاذ 84 آخرين.