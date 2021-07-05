شاهد: انفجار هائل لشحنة ألعاب نارية كانت معدة للاحتفال بيوم الاستقلال الأمريكي

أصيب عدد من الأشخاص أمس الأحد إثر انفجار كمية كبيرة من الألعاب النارية التي كانت معدة للاحتفال بذكرى يوم الاستقلال في ولاية ميريلاند الأمريكية.

وأعلنت إدارة الإطفاء بمدينة أوشن سيتي عن إصابة عدد غير معلوم من الموظفين بمصنع الألعاب النارية الذي وقع فيه الانفجار.

وأظهرت عدة مقاطع مصورة ارتفاع أدخنة الانفجار الكبير بعدما أمكن رؤيتها من الشاطئ المجاور للمصنع.

وقررت سلطات المدينة إلغاء عرض الألعاب النارية الذي كان مقرراً للاحتفال بذكرى استقلال الولايات المتحدة كإجراء احترازي.

وأكدت إدارة الإطفاء أن تشكيل منطقة آمنة حول المصنع حال دون وصول الانفجار إلى الشاطئ أو وقوع أي إصابات به.

ولم تتوصل سلطات المدينة إلى سبب وقوع الانفجار حتى الآن.