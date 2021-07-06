موسكو توقف قنصل إستونيا وتتهمه بالحصول على وثائق سرية (وكالات)

أوقف قنصل إستونيا في مدينة سان بطرسبرغ الروسية لحصوله على "وثائق سرية"، وفق ما أعلنت الاستخبارات الروسية (اف اس بي) الثلاثاء في سياق من قضايا التجسس المتكررة بين موسكو والدول الغربية.

وقالت أجهزة الاستخبارات الروسية كما نقلت عنها وكالات الأنباء الروسية، إنها "اوقفت في إطار جنحة خطيرة الدبلوماسي الاستوني والقنصل العام في سان بطرسبرغ مارت لاتي فيما كان يتلقى وثائق سرية من مواطن روسي".

وأضافت أن "عملا كهذا لا ينسجم مع وضعية الموظف الدبلوماسي وله طابع عدائي حيال روسيا. سيتم اتخاذ اجراءات بحق الدبلوماسي الأجنبي بحسب معايير القانون الدولي".

تزايدت قضايا التجسس في الأعوام الأخيرة بين موسكو والغربيين، في موازاة استمرار التوترات منذ الأزمة الأوكرانية وضم شبه جزيرة القرم في 2014.

ففي نيسان/إبريل، أوقف القنصل الأوكراني في سان بطرسبرغ ألكسندر سوسونيوك من جانب الاستخبارات الروسية لمحاولته الحصول على معلومات سرية وطُلب منه مغادرة الأراضي الروسية.

واتهمت روسيا بقضايا تجسس عدة في العديد من الدول الاوروبية التي قامت في كل مرة بطرد دبلوماسيين.

والتوتر حاد خصوصا في أوروبا بين روسيا وجمهورية تشيكيا التي تتهم موسكو بأنها تقف وراء انفجارات دامية دمرت مستودعا للذخيرة على أراضيها عام 2014.