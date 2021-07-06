ارتفاع كبير في وفيات مصر خلال النصف الأول من 2021.. فما السبب؟

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن مصر سجلت زيادة نسبتها 14.9 بالمئة في الوفيات في النصف الأول من 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.

ولم يحدد المركز أي أسباب لزيادة الوفيات.

وسجلت وزارة الصحة حتى الآن ما إجماليه 282082 حالة إصابة بفيروس كورونا، من بينها 16264 وفاة منذ بدء الجائحة في مارس آذار 2020.

غير أن مسؤولين وخبراء يقولون إن عدد الإصابات الحقيقي أعلى بكثير لقلة الاختبارات واستبعاد نتائج الفحوص الخاصة.

وقال جهاز التعبئة والإحصاء إن 49818 آخرين توفوا في الشهور الستة الأولى من 2021، قائلا إنها "زيادة كبيرة في المعدل".

وأظهرت الإحصاءات كذلك زيادة الوفيات في النصف الأول من 2021 بنسبة 31.3 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019.