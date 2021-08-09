صناعة ورق البردى في مصر..تقليدٌ يأبى الزوال

في الحقول الخضراء المورقة في وادي الدلتا الخصب في مصر، يكافح المزارعون والحرفيون لكسب لقمة العيش من خلال الحفاظ على تقاليد العصر الفرعوني في صناعة ورق البردى.

في سبعينيات القرن الماضي، قام مدرس فنون في قرية القراموس بتعليم المزارعين التقنيات القديمة لتحويل النبات إلى ورق مرغوب فيه مزين برسومات ونصوص مزخرفة.

يقول خبراء في هذا القطاع إن القرية ومحيطها، التي تقع على بعد حوالي 80 كيلومترًا شمال شرق القاهرة، تشكل الآن أكبر مركز لإنتاج ورق البردى في البلاد.

بمجرد أن استخدمه المصريون القدماء كورق للكتابة، قام الفنانون المحليون منذ عقود بتزيين ورق البردى بالهيروغليفية والخط العربي وتمثيلات من العصور القديمة والطبيعة لصنع هدايا تذكارية للزوار الشغوفين بهذا الإرث.

لكن السياحة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا تعرضت لضربة قوية منذ ثورة 2011، وبعد أن أسقط تنظيم الدولة الإسلامية طائرة ركاب روسية في عام 2015.

كما أدت جائحة كوفيد-19 إلى إضعاف القطاع، فقد جنت مصر 4 مليارات دولار فقط من عائدات السياحة العام الماضي، أي ربع ما كانت تتوقعه قبل الأزمة الصحية العالمية.

اليوم، يوجد في القراموس 25 مزرعة تحاول تغطية نفقاتها ببيع ورق البردى، مقارنة بنحو 500 مزرعة قبل الثورة، بحسب المزارع والفنان سعيد طرخان.

وقال الرجل البالغ من العمر 60 عاما لفرانس برس وهو يستعرض لوحاته المقلدة عن توت عنخ آمون "فقدت حوالي 80 بالمئة من إجمالي الدخل، كنت أكسب ما يقرب من 1000 دولار في الشهر والآن أصبح كسبي تقريبا صفرا".

ورق البردى...مصدر الرزق الوحيد

ينمو نبات البردى بأوراقه على شكل مروحة في الماء ويمكن أن يصل ارتفاعه إلى أربعة أمتار. كان شكله بمثابة مصدر إلهام لتزيين أعمدة المعابد المصرية القديمة.

لصنع الورق، يستخدم العمال الأسلاك لتقطيع السيقان إلى شرائح رفيعة، تُغمر في الماء ثم توضع فوق بعضها البعض لإنشاء الألواح. توضع الأوراق في ضاغط لضغطها، ويترك الورق الناتج ليجف في الشمس قبل تزيينه بالكتابة أو التصاميم الملونة.

قال عبد المبدىء مسلم، صاحب ورشة البردى (48 سنة)، إن عدد موظفيه تضاءل من ثمانية قبل عشر سنوات مضت إلى اثنين فقط. وأضاف لوكالة فرانس برس "ورق البردى هو مصدر رزقنا الوحيد وهو ما يغذيني ويطعم أولادي".

أما طرخان فقال إنه يحاول التفرع إلى منتجات أخرى من ورق البردى مثل دفاتر الملاحظات ودفاتر الرسم.

قبل بضعة أشهر، أطلق ابنه محمد متجرًا عبر الإنترنت لبيع مجموعته الجديدة.

يوضح الشاب البالغ من العمر 30 عامًا "في البداية، كنا نبيع محليًا فقط لأولئك الذين يأتون إلينا، لكن بعد أزمة كوفيد، اعتقدنا أنه يمكننا الوصول إلى المزيد من الناس، وحتى الأجانب، عبر الإنترنت".

يشير طرخان، الذي أسس في العام 2014 جمعية محلية لصناع ورق البردى "نحاول التفكير بشكل مختلف حتى نتمكن من الاستمرار". "أشكر كوفيد-19 على حبسنا في منازلنا وإجبارنا على تحسين نموذج أعمالنا".

بالقرب من أهرامات الجيزة الشهيرة التي تبعد حوالي 100 كيلومتر، يعرض أشرف الصراوي لوحات من ورق البردى في متجره الكبير الخالي من السياح.

وقال إنه فقد معظم دخله العام الماضي بسبب الوباء، لكنه أعرب عن أمله في أن تنتعش السياحة قريبًا.