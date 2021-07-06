إصابة شخص في حادث طعن في مطار دوسلدورف في ألمانيا

قالت الشرطة الألمانية إن شخصاً قد أصيب بجروح طفيفة خلال عملية طعن وقعت اليوم الثلاثاء في مطار دوسلدورف بألمانيا.

وأكدت الشرطة أن منفذ الهجوم لاذ بالفرار وجاري البحث عنه.

ووقع الهجوم خارج المنطقة المخصصة لمغادرة المسافرين بموقف السيارات في المطار، بحسب وصف الشرطة الفدرالية ووكالة الأنباء الألمانية.

وتشتبه الشرطة في وقوع الحادث إثر مشادة بين عدد من المشردين وتلقى المصاب العلاج بنجاح في العيادة الخارجية بأحد مستشفيات دوسلدورف.

ولم ينتج عن الحادث أي تعطيل للحركة الجوية أو عمليات نقل الركاب في المطار.