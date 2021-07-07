أربعة جرحى في عملية طعن في أثينا

جرح أربعة أشخاص اليوم، الأربعاء، بعدما هاجمهم شخص بالسلاح الأبيض وطعنهم في العاصمة اليونانية، أثينا.

وقالت الشرطة إن الهجوم وقع في ضاحية زوغرافو صباح اليوم. وبحسب ما تشير إليه التقارير، طعن رجل بسكين كبير مشاة كانوا بالقرب من محل خضروات وفواكه.

وأعلنت السلطات الأمنية بعد الهجوم بساعات اعتقال شخص مشتبه به، من الجنسية اليونانية، وأضافت أنها أوقفته بينما كان يدخل إلى شقته في إحدى البنايات المجاورة لمكان وقوع الهجوم.

وقال مسؤول في مستشفى قريب إن لا خطر يهدد حياة الجرحى الأربعة الذين تم نقلهم إلى المستشفى.

وفتحت الشرطة تحقيقاً في الهجوم لكشف ملابساته ودوافعه.