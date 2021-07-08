قتلى في تحطم طائرة صغيرة كانت تقل 9 أشخاص في السويد

قضى عدد من الأشخاص، الخميس، في السويد جراء تحطّم طائرة صغيرة تستخدم للقفز بالمظلة كانت تقل تسعة أشخاص، على مقربة من مطار قرب أوربيرو الواقعة على بعد نحو 160 كيلومترا شمال غرب ستوكهولم، وفق الشرطة ومسعفين.

وتحطّمت الطائرة ذات المحرك المروحي قرب مدرج، وصرّح مسؤول في أجهزة الإغاثة لوكالة فرانس برس أن التحطّم "على حد علمنا على صلة بعملية الإقلاع".

وكانت الطائرة تقل ثمانية مظليين بالإضافة إلى قائدها.

وأوضح متحدّث باسم الشرطة أنه تم نقل شخص "إصابته بالغة" إلى المستشفى، رافضا إعطاء حصيلة للحادثة.