دول الاتحاد الأوروبي توافق على خطط 12 دولة عضو للتعافي الاقتصادي

وافقت دول الاتحاد الاوروبي رسميا الثلاثاء على خطط للتعافي الاقتصادي تقدمت بها 12 دولة بينها فرنسا وايطاليا واسبانيا، في حين لا تزال الشكوك تحيط بالخطة التي تقدمت بها المجر.

وبدأ الاتحاد الأوروبي تدريجيا بتنفيذ خطته للتعافي التي تبلغ قيمتها 750 مليار يورو، وهذه الموافقة تعطي الضوء الآخر للدول الـ 12 لتسلم الدفعة الأولى من المساعدات المالية كما تم التعهد بها.

أما الدفعات اللاحقة فستعتمد على قيام الحكومات الوطنية بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة والوفاء بالالتزامات بأن يتماشى إنفاق الأموال مع الأهداف المحددة مسبقا باعطاء الاولوية للاستثمارات البيئية والرقمية.

وستكون اسبانيا وايطاليا المستفيدتين الرئيسيتين من الخطة بنحو 70 مليار يورو في السنوات الخمس المقبلة، تليهما فرنسا بنحو 40 مليار يورو.

وقال اندريه شيرتشلي وزير المالية السلوفيني الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن "الدول الأعضاء يمكن ان تبدأ الاصلاحات والاستثمارات المطلوبة من أجل التعافي". ولم تتقدم دولتان فقط هما بلغاريا وهولندا من أصل الدول الـ27 الأعضاء بمقترحاتهما بعد.

وتحول مقترح المجر الى مشكلة سياسية اذ لم توقع المفوضية الأوروبية عليه بعد بسبب مخاوف متعلقة بالتزام بودابست بمحاربة الفساد. وفاقمت هذه المشكلة إصدار حكومة رئيس الحكومة المجري فيكتور اوربان قانونا مناهضا للمثليين، ما أثار دعوات بوقف المساعدات لحكومته التي تتلقى دعمًا سخيا من الاتحاد الأوروبي. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني الاثنين إنه يأمل في أن يكون الحل "مسألة أسابيع"، لكن الأمر متروك لبودابست لتلبية مطالب الاتحاد الأوروبي.