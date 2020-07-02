ميركل تطالب دول الاتحاد الأوروبي بالإسراع في إقرار خطة التعافي

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخميس الشركاء الأوروبيين إلى التوافق سريعا حول خطة التعافي الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لايين في مؤتمر صحافي مشترك عبر الإنترنت مع المستشارة الألمانية، "ثمة ضغط وقت هائل لكن الأزمة هي من تملي الوتيرة (...) وكل يوم مؤثر"، وأضافت أنه "لإنجاح هذه المهمة العملاقة، يجب أن تنظر كل دولة عضو أبعد من مصالحها الضيقة".

من جهتها، قالت ميركل إنه "سيكون من الجيد التوصل إلى اتفاق في تموز/يوليو. إن احتجنا مزيدا من الوقت، فإن ذلك لن يكون الخيار الجيد، لكن علينا مواصلة العمل".

وتنعقد قمة لقادة الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 تموز/يوليو في بروكسل، ستكون الأولى التي يحضرونها شخصيا منذ الإغلاق. وستدور القمة حول اقرار خطة الانعاش التي تقترحها المفوضية الأوروبية وتبلغ قيمتها 750 مليار يورو.

وأضافت ميركل التي تسلم بلدها لتوه الرئاسة الدورية للاتحاد، أنه "يجب أن نتوصل إلى اتفاق خلال الصيف، لا يمكنني قطعا تصور خيار آخر".

وتصبّ خطة التعافي في مصلحة دول جنوب القارة، الأكثر تضررا من أزمة كوفيد-19، وعليها عدة تحفظات من الدول الأربع التي تعرف بـ"المقتصدة"، وهي هولندا والنمسا والسويد والدنمارك.

وشاركت فون دير لايين في المؤتمر الصحافي من بروكسل، فيما شاركت ميركل من برلين.