شاهد: مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين ضد بؤرة استيطانية في الضفة

امتلأت أجواء موقع تظاهرة في بلدة بيتا بالضفة الغربية بالدخان الجمعة، حيث تظاهر فلسطينيون ضد بؤرة استيطانية إسرائيلية قريبة.

يقول الفلسطينيون في القرى المجاورة إن البؤرة الاستيطانية بنيت فوق أراضيهم وإنهم يخشون من توسعها ودمجها بمستوطنات أخرى أكبر توجد بالقرب منها.

وينظم الفلسطينيون احتجاجات شبه يومية ضد البؤرة الاستيطانية، حيث يرشق المتظاهرون القوات الإسرائيلية بالحجارة، وترد عليهم تلك القوات بقنابل الغاز المسيل للدموع.

ما لا يقل عن أربعة محتجين فلسطينيين، بينهم مراهقان، لقوا حتفهم في اشتباكات اندلعت مؤخرا.

أطلق المستوطنون اسم إيفياتار على البؤرة الاستيطانية، وهو اسم إسرائيلي لقي حتفه على يد فلسطيني عام 2013، ويقولون إن الموقع تقطنه العشرات من الأسر.

توصلت إسرائيل نهاية يونيو/حزيران الماضي، لاتفاق تسوية مع المستوطنين المقيمين في تلك البؤرة الاستيطانية.

ورغم إخلاء الجيش الإسرائيلي المستوطنين من البؤرة إلا أن الفلسطينيين يواصلون الاحتجاج، رفضاً لإبقائها تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية، ويطالبون بإعادة الأراضي إلى أصحابها.

وبمقتضى الاتفاق، غادر المستوطنون المنطقة التي أصبحت منطقة عسكرية مغلقة، بيد أن المنازل والطرق ظلت في موقعها.