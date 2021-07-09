شاهد: فلسطينيون يحتجون ضد بؤرة استيطانية في بيتا بالضفة الغربية المحتلة

واصل الفلسطينيون في بيتا الواقعة جنوبي مدينة نابلس في الضفة الغربية احتجاجهم على بؤرة استيطانية إسرائيلية قريبة الجمعة، حيث أشعل بعضهم النار ورشقوا الحجارة، بينما أطلق جنود إسرائيليون الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين من طائرة مسيرة.

ويقول الفلسطينيون إن البؤرة الاستيطانية أقيمت على أراضيهم ويخشون أن تنمو وتندمج مع مستوطنات أكبر قريبة. ونظموا احتجاجات شبه يومية ضد الرقعة الاستيطانية حيث ألقى المتظاهرون الحجارة على القوات الإسرائيلية التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية.

وقُتل أربعة متظاهرين على الأقل، بينهم شابان، في الاشتباكات.

وأطلق المستوطنون على النقطة الاستيطانية اسم إيفياتار، على اسم إسرائيلي قتل على يد فلسطيني عام 2013، ويقولون إنها موطن لعشرات العائلات.

وفي نهاية شهر يونيو حزيران توصلت إسرائيل إلى تسوية مع المستوطنين الذين يعيشون في إيفياتار.

وبموجب الاتفاق، غادر المستوطنون البؤرة الاستيطانية، وأصبحت المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، لكن المنازل والطرق بقيت في مكانها.

وستجرى عملية مسح يقول المستوطنون انها ستثبت ان البؤرة الاستيطانية لم تقم على أرض يملكها فلسطينيون.

ومن شأن ذلك أن يمهد الطريق للحصول على تصريح، مما يسمح لهم بإنشاء مدرسة دينية وعودة بعض العائلات.