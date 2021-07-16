شاهد: ملك إسبانيا يكرم عائلات ضحايا كوفيد-19 بالقطاع الصحي

منح ملك إسبانيا أمس الخميس وسام الاستحقاق المدني لعائلات أكثر من 100 عامل سابق بالقطاع الصحي قضوا جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وشارك الملك فيليب السادس وزوجته الملكة ليتيزيا وممثلون عن الحكومة الإسبانية في مراسم الحدث الذي أقيم في ميدان "لا ألميريا" خارج القصر الملكي بالعاصمة مدريد لإحياء ذكرى ضحايا كوفيد-19.

وقلّد الملك أعضاء عائلات ضحايا القطاع الصحي بميداليات الأوسمة تعبيراً عن عرفان وتقدير الدولة الإسبانية لجهود أبنائهم في مكافحة الفيروس.

كذلك وضع الملك وزوجته إكليلاً من الزهور أسفل الشعلة التذكارية التي تم تنصيبها لتكريم جميع ضحايا الفيروس في إسبانيا.

ملك إسبانيا يكرم عائلات ضحايا كوفيد-19 من العاملين بالقطاع الصحي أ ب

وأصيب أكثر من 130 ألف عامل بالقطاع الصحي الإسباني بالفيروس منذ بدء الجائحة حتى الآن بينما تواجه البلاد ارتفاعاً جديداً في الإصابات بكوفيد-19 وخاصة في ظل انتشار المتحورة دلتا.

وفي مقاطعة كتالونيا وحدها، توقف أكثر من 800 عامل بالقطاع الصحي عن العمل هذا الأسبوع بعد إصابتهم بالفيروس.