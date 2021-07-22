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إسبانيا

فيديو | جرذ يسبب الفوضى ويعطل جلسة البرلمان الإقليمي في الأندلس

بقلم:  يورونيوز مع أ ب
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البرلمان الاسباني في مدريد بإسبانيا
البرلمان الاسباني في مدريد بإسبانيا   -   حقوق النشر  AP Photo
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اقتحم جرذ جلسة تصويت للبرلمان الإقليمي في الأندلس، ما تسبب بفوضى عارمة أدت إلى تعطيل الجلسة يوم الأربعاء، لعدة دقائق.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجرذ دخل غرفة البرلمان حيث كان من المقرر أن يصوت النواب لانتخاب نائب عن المنطقة.

وبدأ أعضاء البرلمان بتغيير أماكنهم، حتى دعت رئيسة البرلمان مارتا بوسكيه النواب إلى الهدوء.

وعندما تمكن بعض أعضاء البرلمان من إخراج الجرذ من القاعة، صفق لهم نواب آخرون بحرارة، فرحاً بخروج الجرذ.