فيديو: السلطات المغربية تعثر على حوت نافق يزن أكثر من 15 طنا بشواطىء مدينة طانطان

عثرت السلطات المحلية المغربية بمدينة طنطان الثلاثاء، على حوت أبيض ضخم يزن أكثر من 15 طنا في منطقة "أمخيريب" الواقعة بين شاطئ الوطية وميناء طانطان.

وبحسب الشهادات، فإن الحوت الضخم يبلغ طوله 16 مترا، حيث قال أحدهم: "تشهد هذه المنطقة هذه الظاهرة كل عام، حيث تهرب الحيتان مثل هذه أو أصغر قليلاً. تشتهر هذه المنطقة بِلفظ جثث الحيتان من أعماق البحر"، وقال آخر: "يبلغ طول هذا الحوت 16 مترا ويزن حوالي 15 إلى 20 طنا. ولم يتم بعد تحديد سبب نفوق هذا النوع من الحيتان".

ولا تزال إذن أسباب نفوقه غير معروفة حتى الآن، لكن يُعتقد أن التغيرات البيئية لها تأثير على موت هذا الحوت الأبيض الضخم وجنوحه بين الميناء وشاطئ الوطية بطانطان.

وتجري السلطات المحلية عمليات التفتيش للوقوف على أسباب نفوق الحوت الضخم بعد إجراء التحاليل المعملية لإعداد تقرير مفصل بهذه الكارثة البيئية يكشف ملابسات وظروف ما حدث،

وليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها حوت ضخم نافق، لكن مياه بحر طانطان في أبريل 2020 قد ألقت بالفعل حوتًا ضخمًا مماثلًا ينتمي إلى سلالة حوت العنبر الكبير، يبلغ طوله حوالي تسعة أمتار، ويزن حوالي عشرة أطنان.