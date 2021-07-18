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المملكة المتحدة

عزل رئيس وزراء بريطانيا ووزير ماليتها بعد مخالطة مصاب بكوفيد

بقلم:  يورونيوز مع رويترز
عزل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بعد مخالطته لمصاب بكوفيد
عزل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بعد مخالطته لمصاب بكوفيد   -   حقوق النشر  AP Photo
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سيقتصر نشاط رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ووزير ماليته ريشي سوناك على العمل من مكتب كل منهما وسيجري فحصهما يوميا باختبار الكشف عن كوفيد-19 وذلك بعد التأكد من مخالطتهما لشخص أصيب بالفيروس.

وقال وزير الصحة ساجد جاويد يوم السبت إن فحصه أثبت إصابته بكوفيد-19.

وأكد بيان من مكتب رئيس الوزراء يوم الأحد أن جونسون وسوناك تلقيا إخطارا من وحدة الفحص والتتبع بهيئة الخدمات الصحية الوطنية بأنهما خالطا مصابا.

ويقتضي القانون أن يعزل من يخالط مصابا نفسه عشرة أيام.

غير أن رئيس الحكومة ووزير المالية سيشاركان في دراسة تجريبية تسمح لهما بمواصلة العمل من المكتب والالتزام بإجراءات العزل في غير أوقات العمل.