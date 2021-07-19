فيديو | البحرية الروسية تختبر صاروخ كروز أسرع من الصوت

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها يوم الإثنين إن روسيا أجرت اختباراً لصاروخ كروز يتخطى سرعة الصوت من طراز تسيركون وتمكن الصاروخ من ضرب هدف قرب ساحل بحر بارنتس على بعد أكثر من 350 كيلومتراً.

وذكرت الوكالة أن الصاروخ تم إطلاقه من على متن سفينة حربية في البحر الأبيض وهي الفرقاطة أدميرال غورشكوف.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب أدلى به في مارس آذار 2018 إن الصواريخ التي تتخطى سرعتها سرعة الصوت هي جزء من جيل جديد من الأسلحة الروسية التي بمقدورها استهداف أي بقعة على وجه الأرض تقريبا ومراوغة أنظمة الحماية الأميركية من الصواريخ.